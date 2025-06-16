Возле мошава Шаар-Эфраим автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде

На 5614-й трассе, в районе перекрестка Шаар-Эфраим, автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (мужчина примерно 30 лет) получил тяжелые травмы. По дороге в больницу он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Пострадавший доставлен в больницу "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.