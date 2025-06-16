Возле мошава Шаар-Эфраим автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде
время публикации: 16 июня 2025 г., 00:12 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 00:14
На 5614-й трассе, в районе перекрестка Шаар-Эфраим, автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (мужчина примерно 30 лет) получил тяжелые травмы. По дороге в больницу он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.
Пострадавший доставлен в больницу "Меир".
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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