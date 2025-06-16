Разрешено к публикации имя четвертого погибшего при попадании ракеты в Бат-Яме

Опубликовано имя еще одного погибшего в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты по жилому дому в Бат-Яме.

Это 56-летний Меир (Миро) Вакнин. Меир Вакнин проживал в Бат-Яме, он оставил после себя жену и троих детей.

Ранее были опубликованы имена 61-летнего Михаэля Нахума, 94-летней Беллы Ашкенази и 44-летней Эфрат Саранга.