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Израиль

Разрешено к публикации имя четвертого погибшего при попадании ракеты в Бат-Яме

Погибшие
время публикации: 16 июня 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 15:49
Меир (Миро) Вакнин, 56 лет

Опубликовано имя еще одного погибшего в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты по жилому дому в Бат-Яме.

Это 56-летний Меир (Миро) Вакнин. Меир Вакнин проживал в Бат-Яме, он оставил после себя жену и троих детей.

Ранее были опубликованы имена 61-летнего Михаэля Нахума, 94-летней Беллы Ашкенази и 44-летней Эфрат Саранга.

Израиль
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