Разрешено к публикации имя четвертого погибшего при попадании ракеты в Бат-Яме
время публикации: 16 июня 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 15:49
Опубликовано имя еще одного погибшего в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты по жилому дому в Бат-Яме.
Это 56-летний Меир (Миро) Вакнин. Меир Вакнин проживал в Бат-Яме, он оставил после себя жену и троих детей.
Ранее были опубликованы имена 61-летнего Михаэля Нахума, 94-летней Беллы Ашкенази и 44-летней Эфрат Саранга.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025