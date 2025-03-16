В Маром а-Галиль просят жителей не выходить без необходимости из домов
время публикации: 16 марта 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 17:42
Армия продолжает расследование обстрела в поселке Авивим, расположенном в Верхней Галилее. Напомним, пуля попала в лобовое стекло автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал, и военные выясняют, велась ли стрельба с территории Ливана.
Армия объявила о состоянии повышенной боевой готовности, и жителям приказано оставаться в своих домах до дальнейшего уведомления.
В ближайшие часы по итогам расследования будет проведена оценка ситуации с силами безопасности, будут приняты решения, в частности, по поводу открытия учебных заведений в приграничных районах.
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