Рекордная жара в Израиле: плотный туман в прибрежных районах

В Израиле наблюдается рекордная для марта жара: в Эйлате побит температурный рекорд более чем 20-летней давности. И жара не торопится спадать, так что в понедельник нас могут ожидать новые рекорды.

В Эйлате 16 марта зафиксировано 37 градусов – теплее предыдущего рекорда, установленного в марте 2024 года (36,2 градуса). В Кфар-Блюм в долине Хула сегодня зафиксировано 34,6 градуса, это самая высокая температура за последние 12 лет.

С раннего утра обширные районы прибрежной полосы от севера Ашдода до Нетании покрывает плотный туман. Туман оставался и после полудня, благодаря чему в этих районах температура более низкая, чем во внутренней части Израиля, где необычная волна жары бьет рекорды.

Туман стал следствием сочетания шарава (жаркого ветра с востока) и потока воздуха с Красного моря, в результате которых влажный воздух гонит с моря на сушу, влага конденсируется и образуется плотный туман.

Это явление началось уже в субботу, туман был даже гуще, и проник до северного Негева. Плотный туман и разница воздушных потоков привели к экстремальным различием в температуре между прибрежными и внутренними районами – в центральной прибрежной части страны температура колебалась между 17 и 19 градусами, тогда как во внутренних районах было 30-35 градусов жары.