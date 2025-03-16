x
16 марта 2025
|
последняя новость: 20:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 марта 2025
|
16 марта 2025
|
последняя новость: 20:59
16 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр обороны дал указание ЦАХАЛу ответить на выстрел с территории Ливана

Ливан
Хизбалла
Исраэль Кац
ЦАХАЛ
время публикации: 16 марта 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 19:56
Министр обороны Исраэль Кац
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац дал указание ЦАХАЛу ответить на выстрел с территории Ливана, в результате которого был поврежден автомобиль в поселке Авивим.

Министр обороны предупредил правительство Ливана: "Мы не допустим стрельбу с территории Ливана по населенным пунктам на севере Израиля. Мы дадим решительный ответ на любое нарушение режима прекращения огня".

Несколькими часами ранее в поселке Авивим, расположенном в Верхней Галилее около границы с Ливаном, пуля попала в лобовое стекло автомобиля. В машине не было людей, и никто не пострадал в результате этого инцидента.

Ливанские СМИ сообщают о том, что ЦАХАЛ обстрелял цели в деревне Айната, на юге Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

В Маром а-Галиль просят жителей не выходить без необходимости из домов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

Пуля попала в автомобиль около границы с Ливаном