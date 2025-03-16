Министр обороны дал указание ЦАХАЛу ответить на выстрел с территории Ливана

Министр обороны Исраэль Кац дал указание ЦАХАЛу ответить на выстрел с территории Ливана, в результате которого был поврежден автомобиль в поселке Авивим.

Министр обороны предупредил правительство Ливана: "Мы не допустим стрельбу с территории Ливана по населенным пунктам на севере Израиля. Мы дадим решительный ответ на любое нарушение режима прекращения огня".

Несколькими часами ранее в поселке Авивим, расположенном в Верхней Галилее около границы с Ливаном, пуля попала в лобовое стекло автомобиля. В машине не было людей, и никто не пострадал в результате этого инцидента.

Ливанские СМИ сообщают о том, что ЦАХАЛ обстрелял цели в деревне Айната, на юге Ливана.