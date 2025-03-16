Арабские источники: вертолеты ЦАХАЛа наносят удары на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что вертолеты ЦАХАЛа не менее шести раз атаковали цели в центре населенного пункта Ярун. Нанесены удары по объектам боевиков в деревнях Кфар-Киле и Айната.

Ливанский минздрав сообщил о гибели двух человек в деревне Айната.

Днем 16 марта в поселке Авивим, расположенном в Верхней Галилее около границы с Ливаном, пуля попала в лобовое стекло автомобиля. В машине не было людей, и никто не пострадал в результате этого инцидента. Обстрел был осуществлен с территории Ливана.

Министр обороны Исраэль Кац дал указание ЦАХАЛу ответить этот выстрел, предупредив правительство Ливана: "Мы не допустим стрельбу с территории Ливана по населенным пунктам на севере Израиля. Мы дадим решительный ответ на любое нарушение режима прекращения огня".