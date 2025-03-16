ЦАХАЛ: в Газе были ликвидированы шесть террористов, в том числе "сотрудники СМИ"

ЦАХАЛ опубликовал более детальный отчет о ликвидации 15 марта террористов в Байт-Лахии, на севере сектора Газы. Сообщается, что в общей сложности были уничтожены шесть террористов, некоторые из которых действовали под видом сотрудников СМИ.

Один из ликвидированных террористов, по данным разведки, был участником бойни 7 октября 2023 года. Террористы управляли беспилотником, который использовался для сбора разведывательной информации террористической организацией "Исламский джихад". При этом большинство уничтоженных террористов – боевики ХАМАСа.

Имена ликвидированных террористов:

1. Мустафа Мухаммад Шаабан Хамад, боевик террористической организации ХАМАС, участник бойни 7 октября 2023 года.

2. Махмуд Яхья Рашди ас-Сарадж, инженер в террористической организации ХАМАС.

3. Билаль Махмуд Фуад Абу Матар, боевик террористической организации ХАМАС, действовавший под видом фотографа.

4. Махмуд Имад Хасан Аслам, боевик бригады "Зайтун" террористической организации ХАМАС, действовавший под видом журналиста.

5. Зухайб Басэм Халид Наджар, боевик террористической организации "Исламский джихад". Был освобожден в рамках последней сделки по "обмену пленными".

6. Мухаммад Алаа Сабхи аль-Джафир, боевик террористической организации ХАМАС.