ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух наблюдателей "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 16 марта на юге Ливана двух наблюдателей "Хизбаллы" в районах Ятер и Мис аль-Джабаль на юге Ливана.

"Действия этих террористов нарушали договоренности между Израилем и Ливаном", – заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Ранее об ударах по автомобилям на юге Ливана сообщали ливанские источники.

В ночь на 16 марта был нанесен авиаудар по автомобилю в районе деревни Ятер, на юге Ливана, примерно в 5 км от границы с Израилем. Объявлено об одном убитом и одном раненом. По неофициальным данным: двое убитых – активисты "Хизбаллы" Мухаммад Имад Саррур и Мухаммад ибн Али Абд аль-Хасан Саррур (они были родственниками, видимо кузенами).

Утром 16 марта ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в районе населенного пункта Мис аль-Джабаль, на юге Ливана, в непосредственной близости от израильской границы. Сообщается об одном убитом.