Одна из обнаруженных в Негеве мартышек умерла от столбняка

Управление природы и парков Израиля сообщило, что одна зеленая мартышка (Chlorocebus sabaeus), которая была 10 марта найдена в районе Тель-Шевы (Негев), умерла от столбняка.

Судя по сообщению управления, мартышка была травмирована и поступила в ветеринарную службу в тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось.

За последнюю неделю в бедуинских населенных пунктах и около них в Негеве были обнаружены и спасены десять зеленых мартышек и четыре львенка. По-видимому, это была крупнейшая операция по контрабанде диких животных в Израиле. Пока ни один подозреваемый не арестован.