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Израиль

Одна из обнаруженных в Негеве мартышек умерла от столбняка

Животные
Негев
время публикации: 16 марта 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 08:38
Одна из обнаруженных в Негеве мартышек умерла от столбняка
Пресс-служба полиции и Управление природы и парков

Управление природы и парков Израиля сообщило, что одна зеленая мартышка (Chlorocebus sabaeus), которая была 10 марта найдена в районе Тель-Шевы (Негев), умерла от столбняка.

Судя по сообщению управления, мартышка была травмирована и поступила в ветеринарную службу в тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось.

За последнюю неделю в бедуинских населенных пунктах и около них в Негеве были обнаружены и спасены десять зеленых мартышек и четыре львенка. По-видимому, это была крупнейшая операция по контрабанде диких животных в Израиле. Пока ни один подозреваемый не арестован.

Израиль
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