Источники: в результате ударов армии США в Йемене убиты шесть лидеров хуситов

Арабские источники сообщают, что в результате ударов армии США в Йемене были убиты шесть лидеров движения "Ансар Аллах" (хуситы). Эти сведения уточняются. Имена убитых выясняются.

Ранее минздрав администрации йеменских хуситов объявил, что в результате американских и британских ударов вечером 15 марта и в ночь на 16 марта в Сане и провинции Саада были убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения. Утверждается, что среди убитых есть женщины и дети. В сообщении минздрава хуситов также заявлено, что удары наносились по гражданским, а не по военным объектам. Всех убитых это ведомство именует "мирными жителями".

При этом йеменские СМИ (не связанные с хуситами) сообщали об ударах по военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситов). В общей сложности было нанесено не менее 40 ударов по целям в Сане, Сааде и других регионах Йемена. Целями ударов были штаб-квартиры и дома высокопоставленных представителей хуситов, радары, системы ПВО, ракетные системы, хранилища беспилотников, склады оружия.

Атака была осуществлена авианосной группой во главе с авианосцем Harry S Truman, в состав которой входят также три эсминца и один крейсер. В регионе действует также американская подводная лодка с крылатыми ракетами Georgia. В основном, удары осуществлялись истребителями F-18, взлетевшими с авианосца Harry S Truman. Применялись полутонные авиабомбы AGM-154 JSOW (стоимость каждой такой бомбы около $500 тысяч).

Хуситы утверждали ночью, что запустили ракеты и беспилотники по авианосцу Harry S Truman и поразили его. Судя по имеющимся данным, это ложное утверждение. Никакого ущерба авианосцу причинено не было.

Израильские СМИ пишут, что власти США заранее проинформировали правительство Израиля о планах проведения масштабной операции против хуситов.

В публикациях американских СМИ отмечается, что удары по целям в Йемене – предупреждение Ирану со стороны администрации Дональда Трампа.

Несколько дней назад йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) объявила о возобновлении "морской блокады" Израиля, в рамках которой будут атакованы корабли в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что будет атаковано любое израильское судно, которое попытается обойти запрет на передвижение в указанных районах. Свои атаки хуситы обещают продолжать до тех пор, пока не возобновится поставка гуманитарной помощи в сектор Газы.