x
16 марта 2025
|
последняя новость: 19:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 марта 2025
|
16 марта 2025
|
последняя новость: 19:24
16 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу сообщил главе ШАБАКа Ронену Бару, что увольняет его с должности

Биньямин Нетаниягу
ШАБАК
время публикации: 16 марта 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 19:41
Нетаниягу сообщил главе ШАБАКа Ронену Бару, что увольняет его с должности
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу пригласил в свою канцелярию на срочную встречу главу Общей службы безопасности ШАБАК Ронена Бара. Во время встречи он сообщил Бару, что увольняет его с этой должности.

По сообщению 12 канала ИТВ, премьер-министр предложил Ронену Бару уволиться, и когда тот отказался, Нетаниягу сообщил, что уволит его решением правительства.

Подчеркнем, что глава правительства не имеет полномочий уволить руководителя ШАБАКа единолично, этот шаг требует утверждения правительством.

Биньямин Нетаниягу планирует внести вопрос о прекращении полномочий Ронена Бара на ближайшем заседании правительства в среду.

Глава правительства объяснил причины своего решения в видеообращении к гражданам Израиля. "Мы сейчас в самом разгаре войны за наше существование, – подчеркнул премьер. – Мы ведем войну на семи фронтах. И во время войны, особенно во время такой войны глава правительства должен полностью доверять руководителю ШАБАКа".

"К сожалению, ситуация обратная: у меня нет к нему доверия. Уже достаточно давно у меня нет доверия к главе ШАБАКа, и это недоверие лишь усугубляется. Из-за этого продолжительного недоверия я принял решение представить сегодня на рассмотрение правительства предложение прекратить полномочия главы ШАБАКа. И я прошу всех вас понять: я высоко ценю сотрудниц и сотрудников ШАБАКа, они преданно выполняют свою важную работу ради безопасности всех нас. И как глава правительства, который руководит ШАБАКом, я убежден, что этот шаг необходим для восстановления этой организации, для достижения всех поставленных нами целей войны и для предотвращения следующей трагедии".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

Бывший глава ШАБАКа Надав Аргаман вызван на допрос по делу об угрозах Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

Скандал вокруг Надава Аргамана: полиция продолжает расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2025

Нетаниягу подал жалобу в полицию на экс-главу ШАБАКа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2025

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования