Нетаниягу сообщил главе ШАБАКа Ронену Бару, что увольняет его с должности

Глава правительства Биньямин Нетаниягу пригласил в свою канцелярию на срочную встречу главу Общей службы безопасности ШАБАК Ронена Бара. Во время встречи он сообщил Бару, что увольняет его с этой должности.

По сообщению 12 канала ИТВ, премьер-министр предложил Ронену Бару уволиться, и когда тот отказался, Нетаниягу сообщил, что уволит его решением правительства.

Подчеркнем, что глава правительства не имеет полномочий уволить руководителя ШАБАКа единолично, этот шаг требует утверждения правительством.

Биньямин Нетаниягу планирует внести вопрос о прекращении полномочий Ронена Бара на ближайшем заседании правительства в среду.

Глава правительства объяснил причины своего решения в видеообращении к гражданам Израиля. "Мы сейчас в самом разгаре войны за наше существование, – подчеркнул премьер. – Мы ведем войну на семи фронтах. И во время войны, особенно во время такой войны глава правительства должен полностью доверять руководителю ШАБАКа".

"К сожалению, ситуация обратная: у меня нет к нему доверия. Уже достаточно давно у меня нет доверия к главе ШАБАКа, и это недоверие лишь усугубляется. Из-за этого продолжительного недоверия я принял решение представить сегодня на рассмотрение правительства предложение прекратить полномочия главы ШАБАКа. И я прошу всех вас понять: я высоко ценю сотрудниц и сотрудников ШАБАКа, они преданно выполняют свою важную работу ради безопасности всех нас. И как глава правительства, который руководит ШАБАКом, я убежден, что этот шаг необходим для восстановления этой организации, для достижения всех поставленных нами целей войны и для предотвращения следующей трагедии".