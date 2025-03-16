Названо имя офицера ЦАХАЛа, который потерял секретные документы на парковке

Опубликовано имя высокопоставленного офицера, который потерял на парковке в Рамат-Гане секретные и особо важные документы: это бригадный генерал запаса Эрез Винер.

Имя Винера ранее упоминалось в контексте скандала с информированием министра финансов Бецалеля Смотрича.

Журналист Йоав Зайтун пишет на сайте Ynet, что хотя о потере документов стало известно более месяца назад, Винер не был отстранен от должности.

Как сообщалось ранее, потерянные документы были обнаружены гражданином, который передал их охраннику офисного здания, возле которого находилась парковка. Охранник сообщил об инциденте в полицию и в армию. Винер позже рассказал, что документы, видимо, выпали из его автомобиля, когда он приехал в офисное здание на встречу. Он также признал, что вынес секретные и крайне чувствительные материалы с военной базы, зная, что это категорически запрещено.

ЦАХАЛ пока воздерживается от комментариев.

На прошлой неделе стало известно, что министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич получал из военных кругов информацию, которая не поступала в распоряжение военно-политического кабинета, то есть в обход установленного порядка. "Кан" сообщал, что Смотрич приходил на заседания кабинета, имея при себе информацию об оперативных планах ЦАХАЛа в секторе Газы, а также отпечатанные армейские презентации, которые не были представлены кабинету. Военные источники, на которые ссылался "Кан", утверждают, что источником информации Смотрича является бригадный генерал запаса Эрез Винер, бывший глава канцелярии начальника генерального штаба Габи Ашкенази, а ныне командир группы оперативного планирования в южном округе.

Из окружения Бецалеля Смотрича передали, что министр финансов не только не отрицает эти сведения, но и гордится ими. "Министр финансов постоянно беседует с офицерами и солдатами – действующими и резервистами – получает информацию, слушает предложения, изучает сценарии и приносит их на рассмотрение военно-политического кабинета. Кто-то пытается найти предосудительное в том, что министр приходит на заседания кабинета подготовленным после того, как изучал вопросы и углублялся в детали", – заявили приближенные Смотрича.