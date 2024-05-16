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Израиль

Министры единогласно утвердили продвижение старого закона о призыве. Религиозные министры не пришли

время публикации: 16 мая 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 12:02
Министры единогласно утвердили продвижение старого закона о призыве. Религиозные министры не пришли
Yonatan Sindel/Flash90

Кабинет министров по законодательству единогласно утвердил предложение главы правительства Биньямина Нетаниягу о продвижении закона о призыве, поданного в рамках прежнего состава правительства Бени Ганцем, занимавшим тогда пост министра обороны, и прошедшего в Кнессете прошлого созыва в первом чтении. Ультрарелигиозные министры на заседании отсутствовали.

Данное решение было утверждено, несмотря на возражения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары.

Напомним, юрсоветница в своем официальном профессиональном вердикте подчеркивает, что возобновить продвижение закона невозможно, поскольку его текст не соответствует нынешней действительности и уже неактуален.

Баарав-Миара указала также, что предложение главы правительства внесено без получения позиции министерства обороны и министра обороны Йоава Галанта, причем законопроект, в свое время вынесенный Бени Ганцем на посту министра обороны, продвигается как правительственный законопроект от имени министра обороны Йоава Галанта.

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