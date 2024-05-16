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Израиль

Юрсоветница против трюка Нетаниягу со старым законом о призыве: "Он неактуален"

время публикации: 16 мая 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 11:39
Юрсоветница против трюка Нетаниягу со старым законом о призыве: "Он неактуален"
Miriam Alster/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара выступила с резкой критикой решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу продвигать закон о призыве, прошедший в первом чтении при предыдущем составе Кнессета.

В своем официальном профессиональном вердикте она подчеркивает, что возобновить продвижение закона невозможно, поскольку его текст не соответствует нынешней действительности и уже неактуален.

Баарав-Миара подчеркивает, что предложение главы правительства внесено без получения позиции министерства обороны и министра обороны Йоава Галанта, причем законопроект, в свое время вынесенный Бени Ганцем на посту министра обороны, продвигается как правительственный законопроект от имени министра обороны Йоава Галанта.

По словам юридической советницы, проблема в том, что продлить отсрочку для студентов йешив в соответствии с решением правительства 682 как было невозможно из-за отсутствия оснований для такого решения, так и остается невозможным сейчас: даже если предлагается начать законодательный процесс на базе законопроекта, сформулированного в 2018 году и уже тогда ставшего проблематичным.

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