"Кан-11": США возобновили поставку вооружений Израилю, первая партия уже получена

В четверг, 16 мая, телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей сообщил, что Израиль получил новую партию вооружений из США, несмотря на угрозы администрации Джо Байдена заморозить поставки ЦАХАЛу.

В сюжете телеканала отмечалось, что источник в американской администрации подтвердил новостной службе "Кан" отправку вооружений Израилю и сказал, что решение о возобновлении поставок было принято после того, как Израиль обязался заранее уведомить США о расширении наземной операции в Рафиахе, а также после того, как в Израиле побывал глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Майкл Курилла.

Сообщение о продвижении поставки было сделано после того, как Байден предупредил, что наложит вето на закон о немедленном предоставлении военной помощи Израилю, если закон будет принят Конгрессом.

В прошлый выходные республиканцы в Палате представителей, при поддержке части демократов, представили законопроект, который бы обязал администрацию Белого дома немедленно отправить Израилю военную помощь. Законопроект стал ответом на решение Байдена приостановить поставки оружия в попытке удержать Израиль от начала масштабной наземной операции в Рафиахе.