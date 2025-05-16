x
16 мая 2025
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 мая 2025
|
16 мая 2025
|
последняя новость: 16:12
16 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ требует объяснений: почему чиновник ФАТХа не допрошен по делу о подстрекательстве

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 16 мая 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 15:05
БАГАЦ требует объяснений: почему чиновник ФАТХа не допрошен по делу о подстрекательстве
Majdi Mohammed

Судья Высшего суда справедливости Давид Минц обязал полицию и ЦАХАЛ объяснить, почему не было возбуждено расследование против члена ЦК ФАТХа Аббаса Заки, который неоднократно призывал к убийству евреев, выражал одобрение терактов и участвовал мероприятиях в поддержку террористов.

Организация "Лави" подала в БАГАЦ требование, чтобы ЦАХАЛ и полиция приняли меры против высокопоставленного деятеля ФАТХа, сделавшего множество высказываний в поддержку террористической деятельности, а также восхваляющих резню 7 октября.

К своему иску представители "Лави" добавили множество материалов: интервью и публичных выступлений Заки, в которых он восхваляет террористов и призывает к убийству израильтян. "Мы благодарим "Бригады Изаддина аль-Кассама" за эту операцию: когда они выходят на дело – они знают, как завершить работу", – заявил Аббас Заки в интервью ливанскому каналу "Аль-Маядин". "У израильтян есть выбор – либо уйти через море, либо плыть в море крови", – заявил он.

Еще в ноябре 2023 года в полицию была подана жалоба против Заки, и он был объявлен "разыскиваемым для допроса", но за все прошедшее время не было предпринято никаких действий для доставки Заки на допрос или предъявления обвинений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2025

Полиция вызвала на допрос депутатов, принимавших участие в столкновениях возле "Сде-Тейман"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2025

Силы ЦАХАЛа задержали в Шхеме и Тубасе двух подозреваемых в подстрекательстве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2025

Около Иерусалима задержан активист ФАТХа, в доме которого нашли оружие