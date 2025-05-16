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Израиль

16-летний израильтянин подозревается в выполнении заданий иранской разведки

Полиция
Расследование
шпионаж
ШАБАК
время публикации: 16 мая 2025 г., 14:07 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 14:11
16-летний израильтянин подозревается в выполнении заданий иранской разведки
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное сообщение о раскрытии очередного случая вербовки израильского гражданина иранскими разведывательными структурами: в мае был арестован 16-летний подросток из округа Шфела, который несколько месяцев выполнял задание иранских агентов.

В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый поддерживал связь с иранскими террористическими элементами в сети. Его "кураторы" попросили его приобрести новый мобильный телефон и установить на него специальное приложение для общения с ними.

По заданию иранских агентов подросток выполнял различные поручения: размещал деньги в оговоренных местах, фотографировал различные объекты, писал продиктованные ему лозунги и сжигал листы с ними на видеозапись, делал надписи, порочащие премьер-министра, на денежных банкнотах. За выполнение этих поручений он получал денежное вознаграждение. Важность и опасность поручений постепенно росли.

Иранские агенты также предложили подростку лично встретиться с ними за рубежом во время его поездки (в сообщении не указано, состоялась ли такая встреча).

Подозреваемый сообщил властям о своей связи с иранскими агентами, однако даже после этого обращения он сознательно продолжал выполнять указания иранской разведки, действующей с целью нанесения ущерба Израилю во время войны.

Полиция и ШАБАК рекомендуют всем родителям поговорить со своими детьми об опасностях, существующих в интернете, и о контактах с иностранными агентами, которые обращаются к израильтянам с просьбами о предоставлении информации или с предложениями о выполнении заданий за денежное вознаграждение.

Подчеркивается, что любые контакты с враждебными Израилю странами и организациями категорически запрещены, и даже если эти действия кажутся безвредными, речь идет о серьезном преступлении против безопасности государства во время войны.

При любом обращении со стороны подозрительных элементов рекомендуется немедленно блокировать их и избегать любых с ними контактов.

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