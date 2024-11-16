В результате драки в Акко пострадали два человека, полиция начала расследование

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 20:31 поступило сообщение о драке на улице Давид Ремез в Акко.

Мужчина в возрасте около 40 лет получил тяжелые ранения, он был отправлен в тяжелом и нестабильном состоянии в медицинский центр Галилеи в Нагарии, второй пострадавший, мужчина в возрасте около 30 лет, получил ранения средней степени тяжести, он был отправлен в больницу РАМБАМ.

По предварительным данным, в ходе конфликта применялось огнестрельное оружие. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.