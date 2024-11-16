Внимание, розыск: пропал 23-летний Элия Эвен Моха из Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розысках пропавшего. Пропал 23-летний Элия Эвен Моха из Беэр-Шевы. В последний раз его видели в Тель-Авиве недалеко от полицейского участка Лев Тель-Авив.

Приметы пропавшего: рост 175 см, карие глаза, каштановые волосы. Среднего телосложения, смуглый.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию Беэр-Шевы по телефону 086462744 или в полицию по телефону 100.