Внимание, розыск: пропал 23-летний Элия Эвен Моха из Беэр-Шевы
время публикации: 16 ноября 2024 г., 21:00 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 21:12
Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розысках пропавшего. Пропал 23-летний Элия Эвен Моха из Беэр-Шевы. В последний раз его видели в Тель-Авиве недалеко от полицейского участка Лев Тель-Авив.
Приметы пропавшего: рост 175 см, карие глаза, каштановые волосы. Среднего телосложения, смуглый.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию Беэр-Шевы по телефону 086462744 или в полицию по телефону 100.
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