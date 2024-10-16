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Израиль

50 грузовиков с гуманитарной помощью отправлены на север сектора Газы

время публикации: 16 октября 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 14:20
50 грузовиков с гуманитарной помощью отправлены на север сектора Газы
AP Photo/Tsafrir Abayov

По распоряжению правительства 50 грузовиков с гуманитарной помощью, включая продовольствие, питьевую воду, медицинское оборудование и палатки, были доставлены из Иордании в северную часть сектора Газы через КПП Алленби и КПП Эрез.

Данное решение принято в рамках выполнения обязательств по доставке в сектор Газы гуманитарной помощи. Перед отправкой весь груз прошел тщательную проверку.

Напомним, накануне администрация Белого Дома пригрозила прекратить поставки вооружений в Израиль, если не будут приняты меры по обеспечению доступа на север сектора Газы американской гуманитарной помощи. Об этом было сказано в послании, направленном государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру по стратегическим вопросам Рону Дермеру.

Американское законодательство увязывает военные поставки с обеспечением доступа гуманитарной помощи. Для того, чтобы выполнить требование администрации Джо Байдена, Израилю представлено 30 дней. Это означает, что угроза вступит в силу уже после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Как сообщает телеканал CNN, Израиль должен обеспечить въезд в сектор по меньшей мере 350 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью через все четыре КПП и открыть еще один КПП, устраивать гуманитарные паузы в военных действиях, а также предоставить людям, находящимся в районе аль-Муаси, возможность перебраться глубже в сектор.

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