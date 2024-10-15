Ультиматум администрации США: без гуманитарной помощи Газе поставок оружия Израилю не будет

Администрация США пригрозила прекратить поставки вооружений в Израиль, если не будут приняты меры по обеспечению доступа на север сектора Газы американской гуманитарной помощи. Об этом говорится в послании, направленном государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру по стратегическим вопросам Рону Дермеру.

Американское законодательство увязывает военные поставки с обеспечением доступа гуманитарной помощи. Для того, чтобы выполнить требование администрации Джо Байдена, Израилю представлено 30 дней. Это означает, что угроза вступит в силу уже после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Как сообщает телеканал CNN, Израиль должен обеспечить въезд в сектор по меньшей мере 350 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью через все четыре КПП и открыть еще один КПП, устраивать гуманитарные паузы в военных действиях, а также предоставить людям, находящимся в районе аль-Муаси, возможность перебраться глубже в сектор.

Послание стало наиболее серьезным свидетельством кризиса в отношениях между правительством Израиля и администрацией США. Официальный Вашингтон полагает, что израильские власти приняли так называемый "план Айленда", предусматривающий изгнание населения из северной части сектора с установлением над ней израильского контроля, и принимают меры по предотвращению его реализации.

Напомним, что под давлением США, также вызванным гуманитарными соображениями, Израиль прекратил бомбардировки Бейрута. Согласно публикациям СМИ, правительство еврейского государства также согласилось на требование американцев воздержаться от ударов по объектам ядерной и нефтяной инфраструктуры Ирана и ограничиться военными целями.