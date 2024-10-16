В Иерусалиме столкнулись два мотоциклиста, один из них в тяжелом состоянии
время публикации: 16 октября 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 14:28
Два мотоциклиста столкнулись на улице Шдерот Бен-Цви в Иерусалиме. Информация о ДТП поступила в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 13:44.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь одному пострадавшему, мужчине в возрасте около 50 лет. Он получил тяжелую травму конечностей.
После оказания медицинской помощи, пострадавшего отправили на машине интенсивной терапии в иерусалимскую больницу "Шаарей-Цедек", он в тяжелом состоянии.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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