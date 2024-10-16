В Иерусалиме столкнулись два мотоциклиста, один из них в тяжелом состоянии

Два мотоциклиста столкнулись на улице Шдерот Бен-Цви в Иерусалиме. Информация о ДТП поступила в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 13:44.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь одному пострадавшему, мужчине в возрасте около 50 лет. Он получил тяжелую травму конечностей.

После оказания медицинской помощи, пострадавшего отправили на машине интенсивной терапии в иерусалимскую больницу "Шаарей-Цедек", он в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.