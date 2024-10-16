Батарея американского противоракетного комплекса THAAD прибыла в Израиль

В социальных сетях была опубликована фотография противоракетного комплекса THAAD, уже прибывшего в Израиль. На это обратил внимание сайт "Сругим".

Напомним, что 13 октября пресс-секретарь министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что по указанию президента Джо Байдена, министр обороны Ллойд Остин приказал направить в Израиль одну батарею противоракетного комплекса THAAD вместе с военнослужащими. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона, система ПРО должна усилить воздушную оборону Израиля после иранских ударов в апреле и в октябре 2024 года.

О том, что в рамках подготовки к ответу Израиля на иранские ракетные атаки США направят в Израиль батареи ПРО THAAD, которые будут обслуживаться американскими военнослужащими, сообщила 12 октября служба новостей 12-го телеканала. Первоначально в США эту информацию опровергали.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – ПРО ПРК подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" – для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части нет. Благодаря высокой кинетической энергии аппаратного блока комплекс THAAD более эффективен против различных высокоскоростных воздушных тел, чем ЗРК "Patriot".