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Израиль

США передадут Израилю батареи ПРО для перехвата баллистических ракет

время публикации: 12 октября 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 21:27
США передадут Израилю батареи ПРО для перехвата баллистических ракет
David Cohen/Flash90

В рамках подготовки к ответу Израиля на иранские ракетные атаки Соединенные Штаты передадут Израилю батареи ПРО, которые будут размещаться на территории Израиля и обслуживаться американскими военнослужащими. Об этом сообщает в субботу, 12 октября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

США предоставят Израилю оборонительные противоракетные системы, которые должны помочь отбить ответный удар Ирана после ожидаемого израильского ответа массированному ракетному обстрелу из Ирана, который был осуществлен около двух недель назад.

В ЦАХАЛе и в ВВС ЦАХАЛа активно готовятся к действиям против Ирана, была также проведена координация с американским оборонным ведомством, и перед атакой США получат обновленную и скорректированную информацию об израильском ответном ударе. 12 канал ИТВ сообщает, что уже принято решение о типе ответа, но пока не определены сроки.

США пытаются убедить Израиль не наносить удар по нефтяной структуре Ирана, с аналогичной просьбой обратились также страны Персидского залива. Иранское правительство всеми силами задействует дипломатические источники, пытаясь сократить масштаб израильского удара. При этом Иран официально заявляет, что жестко ответит на любой, даже самый незначительный, удар со стороны Израиля.

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