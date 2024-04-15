Возле Шхема в столкновении с поселенцами погибли два палестинских араба

Столкновения между евреями и арабами произошли недалеко от Шхема, в районе между поселением Гитит и деревней Акраба. Палестинские источники сообщают, что в ходе столкновений были убиты два палестинских араба и еще трое были ранены.

Сайт "Гаарец" пишет, что, согласно информации, полученной военными от поселенцев, поводом для столкновения стало нападение арабов на еврея, после чего арабы и евреи бросали друг в друга камни. Военный источник сообщил изданию, что двое палестинцев, по всей видимости, были убиты из огнестрельного оружия. При этом военный источник подчеркнул, что во время конфликта военных в этом районе не было.

Палестинское агентство "Шехаб" пишет, что столкновения произошли на фермерском участке, принадлежащем палестинцам. По данным агентства, израильские военные не пропускают амбулансы Красного Полумесяца к месту происшествия для оказания помощи раненым.