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Израиль

Нетаниягу перенес заседание военно-политического кабинета на фоне переговоров с Сааром

время публикации: 16 сентября 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 14:47
Нетаниягу перенес заседание военно-политического кабинета на фоне переговоров с Сааром
Yonatan Sindel/Flash90

На фоне продолжающихся переговоров с Гидеоном Сааром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перенес заседание военно-политического кабинета на 21:00.

В настоящий момент Нетаниягу беседует в "Кирие" с министром юстиции Яривом Левином, который выступает посредником между ним и Сааром.

В политической системе говорят о драме в ближайшие сутки.

СМИ ультраортодоксальной общины пишут, что в последние дни Зеэв Элькин (из партии "Ямин Мамлахти" Саара) вел переговоры с главами "Яадут а-Тора" и ШАС о согласованной редакции закона о призыве.

Израиль
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