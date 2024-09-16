Нетаниягу перенес заседание военно-политического кабинета на фоне переговоров с Сааром

На фоне продолжающихся переговоров с Гидеоном Сааром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перенес заседание военно-политического кабинета на 21:00.

В настоящий момент Нетаниягу беседует в "Кирие" с министром юстиции Яривом Левином, который выступает посредником между ним и Сааром.

В политической системе говорят о драме в ближайшие сутки.

СМИ ультраортодоксальной общины пишут, что в последние дни Зеэв Элькин (из партии "Ямин Мамлахти" Саара) вел переговоры с главами "Яадут а-Тора" и ШАС о согласованной редакции закона о призыве.