Нетаниягу перенес заседание военно-политического кабинета на фоне переговоров с Сааром
время публикации: 16 сентября 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 14:47
На фоне продолжающихся переговоров с Гидеоном Сааром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перенес заседание военно-политического кабинета на 21:00.
В настоящий момент Нетаниягу беседует в "Кирие" с министром юстиции Яривом Левином, который выступает посредником между ним и Сааром.
В политической системе говорят о драме в ближайшие сутки.
СМИ ультраортодоксальной общины пишут, что в последние дни Зеэв Элькин (из партии "Ямин Мамлахти" Саара) вел переговоры с главами "Яадут а-Тора" и ШАС о согласованной редакции закона о призыве.