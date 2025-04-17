Перед ракетной тревогой при обстрелах из Йемена будет приходить сообщение

Начиная с четверга, 17 апреля, Управление тылом будет в случае ракетных обстрелов из Йемена рассылать жителям находящихся под угрозой районов предварительное уведомление, а затем будет активироваться система оповещения "Цева Адом" (восходящая и нисходящая сирена).

В соответствии с этим нововведением, через приложение Управления тылом жителям районов, находящихся в зоне возможного падения ракет или противоракет и их фрагментов, будет рассылаться предварительное сообщение, сопровождающееся звуковым сигналом обновления.

Это сообщение поможет гражданам подготовиться к эвакуации, снизить травматизм по дороге в бомбоубежище и дать людям возможность включить официальные источники информации для получения инструкций.

Параллельно с ним пресс-служба ЦАХАЛа будет публиковать сообщение о том, что в ближайшие минуты возможен ракетный обстрел из Йемена в направлении Израиля, и что необходимо следовать указаниям Управления тыла.