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Израиль

Перед ракетной тревогой при обстрелах из Йемена будет приходить сообщение

Пресс-служба ЦАХАЛа
Йемен
Хуситы
Цева адом
время публикации: 17 апреля 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 18:15
Перед ракетной тревогой при обстрелах из Йемена будет приходить сообщение
Кадр из видео пресс-службы Управления тылом

Начиная с четверга, 17 апреля, Управление тылом будет в случае ракетных обстрелов из Йемена рассылать жителям находящихся под угрозой районов предварительное уведомление, а затем будет активироваться система оповещения "Цева Адом" (восходящая и нисходящая сирена).

В соответствии с этим нововведением, через приложение Управления тылом жителям районов, находящихся в зоне возможного падения ракет или противоракет и их фрагментов, будет рассылаться предварительное сообщение, сопровождающееся звуковым сигналом обновления.

Это сообщение поможет гражданам подготовиться к эвакуации, снизить травматизм по дороге в бомбоубежище и дать людям возможность включить официальные источники информации для получения инструкций.

Параллельно с ним пресс-служба ЦАХАЛа будет публиковать сообщение о том, что в ближайшие минуты возможен ракетный обстрел из Йемена в направлении Израиля, и что необходимо следовать указаниям Управления тыла.

Израиль
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