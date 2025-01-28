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ЦАХАЛ на сирийской части Хермона надолго: бойцы получили теплое жилье. Фото, видео

время публикации: 28 января 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 11:57

За последние недели израильские военные, которые несут службу на сирийской части горы Хермон, получили отапливаемые домики, оборудованные генераторами и системами нагрева воды, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Для решения этой задачи были задействованы подразделение технологий и логистики Северного округа и инженерно-строительный отдел министерства обороны.

Помимо домиков для жилья военнослужащие получили специальный медицинский комплекс с необходимым оборудованием, а также столовую и кухню.

Бойцам было передано новое обмундирование, рассчитанное на длительное пребывание в суровых зимних условиях.

В середине декабря 2024 года ЦАХАЛ получил распоряжение от политического руководства страны оставаться на сирийской части Голанских высот до конца 2025 года. По оценкам Израиля, к указанному сроку ситуация в Сирии стабилизируется и станет ясно, есть ли в стране силы, готовые соблюдать соглашение о разъединении сил от 1974 года.

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