После полутора лет войны открыт туристический маршрут "Перевернутый сирийский танк"

Популярный среди туристов и крайне живописный походный маршрут в заповеднике Баниас, проходящий через перевернутый сирийский танк, вновь открылся после полутора лет запрета. Этот маршрут – один из самых красивых походных маршрутов в Израиле, он проходит вдоль реки Баниас, которую иногда называют рекой Хермон, начинаясь у кладбища кибуца Снир и заканчиваясь возле поселка Шаар-Ишув.

С началом войны маршрут был закрыт для посещений, а после повторного открытия заповедника Баниас команда Управления природы и парков работала над восстановлением тропы: дорожки были приведены в порядок, очищены от упавших деревьев, пришедшие в негодность ступени заменены и добавлены дополнительные меры безопасности.

Большая часть маршрута проходит в тени и близко к воде, поэтому здесь прохладно и приятно большую часть года. На протяжении всего маршрута путешественников сопровождает бурлящая прозрачная вода, вокруг пышная речная растительность, а вдоль реки растут величественные платаны.

Маршрут начинается в самой дикой части реки Баниас, постепенно бурлящая вода успокаивается, а русло реки расширяется. Маршрут изобилует красивыми уголками у воды, где можно остановиться и насладиться красотой природы. Но Управление природы и парков напоминает: в этой части Баниаса запрещено входить в воду и плескаться в ней.

Как мы уже сказали выше, маршрут начинается у кладбища Снир: тропа с зеленой маркировкой приведет вас к руслу реки, и на пересечении с "черным" маршрутом надо повернуть налево и спуститься по ступеням к перевернутому танку. Это сирийский танк, участвовавший в атаке на кибуц Дан во время Шестидневной войны. Оборона кибуца сумела отбить его огнем, он отступил и упал в русло реки Баниас. С тех пор он находится здесь, беспомощный и перевернутый – как аттракция для туристов и напоминание для противника.

С площадки возле перевернутого танка маршрут возвращается обратно на тропу с черной маркировкой, далее поворот налево. Вы пройдете мимо ответвления "зеленой" тропы, по которой спускались ранее. Дальше "черная" тропа приведет по узкому маршруту, поднимающемуся от русла реки, а затем вновь спускающегося к ней. Если вы захотите остановиться и отдохнуть под сенью платанов – вы не пожалеете, это удивительно красивые места с многочисленными речными запрудами.

Далее по мосту вы перейдете на северный берег реки, мимо насосных станций, и после примерно часа ходьбы вы достигнете пересечение с тропой с красной маркировкой. "Красная" тропа уведет вас направо к руслу, а "черная" тропа ведет вдоль местных сельскохозяйственных угодий. "Красный" маршрут продолжится вдоль русла реки , среди скал и в тени платанов и лавровых деревьев.

"Красная" тропа подойдет к концу и вновь соединится с "черной", и примерно через четверть часа ходьбы справа будет поворот обратно к руслу реки. Над большой трубой будет указатель, направляющий на "красную" тропу в сторону Шаар-Ишув. Вы вновь пересечете реку, на этот раз по стальному мосту, а дальше – вперед по асфальтированной дороге до ворот Шаар-Ишув.

Подробнее об этом и других маршрутах для путешествий на Песах можно узнать на сайте Управления природы и парков.