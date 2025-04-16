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Пресса

Профессор Юваль Эльбашан: "Письма резервистов - потемкинские деревни"

Резервисты
время публикации: 16 апреля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 08:12
Профессор Юваль Эльбашан: "Письма резервистов - потемкинские деревни"
Erik Marmor/Flash90

Декан юридического факультета академического центра Оно профессор права Юваль Эльбашан опубликовал на портале ynet статью, в которой назвал серию "писем резервистов" с призывом освободить заложников ценой прекращения войны потемкинскими деревнями.

Разъяснив читателям суть использованного им термина, Эльбашан рассказал, что будучи сам резервистом подразделения военной разведки 8200 изучил список подписавших письмо от имени этого подразделения.

По его словам, многие из подписавших уже давно не имеют никакого отношения к подразделению, и базы, на которых они служили, закрылись еще в 1980-е годы, а некоторое и вовсе много лет живут за границей.

Эльбашан утверждает, что то же самое касается и других писем, большинство подписантов которых давно не числятся в резерве, и что они "сами прекрасно понимают это, а потому скрываются за потемкинскими заголовками о бывших и действующих резервистах".

Он также подчеркивает, что авторы писем прекрасно знали, что призыв к отказу от службы будет читаться в этих письмах, даже если не будет прописан в них напрямую.

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