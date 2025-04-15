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Израиль

Ветераны и резервисты элитных спецподразделений ЦАХАЛа присоединились к "письму летчиков"

Заложники
ЦАХАЛ
время публикации: 15 апреля 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 19:47
Бойцы и резервисты элитных спецподразделений ЦАХАЛа присоединились к "письму летчиков"
Yossi Aloni/Flash90

472 ветерана и резервиста элитных подразделений ЦАХАЛа поставили свои подписи под письмом с требованием прекратить войну, если это необходимо, чтобы вернуть заложников.

Подписавшие письмо проходят действительную резервистскую службу или проходили ее в подразделениях "Сайеет Маткаль", "Шальдаг", "Моран" и 669.

"135 человек из подписавшихся продолжают нести резервистскую службу и настаивают на своем праве выражать собственное мнение и иметь гражданскую позицию без угрозы отстранения от службы", – говорится в письме.

Это письмо подписал также бывший министр и первый командир подразделения "669" бригадный генерал в отставке Эфраим Снэ.

9 апреля было опубликовано письмо военнослужащих ВВС с призывом к правительству вернуть всех заложников даже ценой немедленного прекращения войны. В письме утверждалось, что на данном этапе война служит в основном политическим и личным интересам руководства страны, а не интересам безопасности. Письмо подписали около 950 офицеров ВВС, в подавляющем большинстве уже закончивших военную карьеру. По оценке ЦАХАЛа, менее 10% подписавших продолжают участвовать в резервистской службе. Начальник генерального штаба Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар объявили, что все, кто не отзовет свою подпись под письмом, будут отстранены от службы.

11 апреля "письмо летчиков" поддержали несколько сотен бывших и действующих резервистов подразделения 8200, 13 апреля стало известно, что к подписантам присоединились 200 врачей-резервистов и 250 бывших "мосадовцев", 14 апреля – действующий и отставные резервисты ряда пехотных подразделений ЦАХАЛа во главе с Эхудом Бараком, Даном Халуцем и Амрамом Мицной.

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