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Израиль

Инбаль Ор опять не явилась в суд на оглашение приговора

Суд
Мошенничество
время публикации: 17 декабря 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 19:41
Инбаль Ор в суде в 2020 году
Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция была отправлена домой к бывшей владелице девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН" Инбаль Ор после того, как она не явилась в суд на оглашение приговора. Сообщается, что она была задержана в Ришон ле-Ционе.

Ордер на арест был выпущен окружным судом Тель-Авива спустя полтора часа после начала заседания, на которое обвиняемая не явилась. В ордере указано, что Инбаль Ор будет находиться под арестом до следующего заседания суда, которое назначено на среду, 18 декабря.

Инбаль Ор обвиняется в многочисленных налоговых нарушениях, непредоставлении декларации об активах, нарушении закона о защите прав потребителей, в подделке корпоративных документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, жертвами которого стали ее клиенты и управляющий филиалом банка.

Предпринимательнице грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Напомним, в августе 2016 года окружной суд выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор. Группа "Ор Сити" реализовала строительные проекты методом объединения потенциальных покупателей в жилищные кооперативы, и в последние годы деятельности компании многие клиенты потеряли свои деньги и не получили квартиры. Ор была объявлена банкротом.

Израиль
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