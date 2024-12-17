Освобожденные заложницы против "частичной" сделки: "Нельзя оставлять там никого"

Бывшие заложницы выступили против частичного соглашения, которое оставит их близких в плену ХАМАСа. Они указывают, что "частичная сделка станет пятном на сердце израильского общества" и подчеркивают, что "нельзя никого оставлять позади".

Бывшие заложницы, которые были освобождены из плена террористов в рамках прошлых сделок с ХАМАСом, обратились во вторник вечером с заявлением.

Шарон Алони Конио, жена похищенного террористами Давида Конио, рассказала о бесчеловечной разлуке: Шарон была освобождена вместе с двумя дочерьми в первом этапе сделки, и теперь вынуждена постоянно объяснять девочкам, почему их отец все еще в плену. "В день сделки нас с Давидом разлучили, – поделилась она. – Девочки держали его за руки, не понимая самого значения прощания. С тех пор, как мы вернулись, я пытаюсь быть сильной ради Эммы и Юлии, но как им объяснить, почему он все еще там?"

Она рассказала, что из плена она и дочери вернулись больными и истощенными, и ей страшно представить, в каком состоянии через более года плена находится ее муж. "А теперь они говорят о частичной сделке, которая оставит там наших мужчин, – подчеркнула она. – Почему в Израиле настаивают на половинчатых решениях?"

Мать Александра Трофанова Лена Трофанов рассказала, что когда она находилась в плену ХАМАСа в Газе, у нее не было никаких сомнений: Израиль сделает все для ее освобождения. "Когда меня освободили, я поняла, какой была наивной, – сказала она. – Я хочу обратиться к тем, кто боится освобождения террористов. Террористов там предостаточно, и то, что бережет государство – это не содержание террористов в тюрьме, ведь на их место придут новые. Нас бережет чувство солидарности, взаимной ответственности, чувство, что важен каждый человек, и государство стоит за каждого из нас".

Мерав Таль, жена Яира Яакова, тело которого удерживается в Газе, рассказала, что ее постоянно терзают мысли о том, что ее любимого все еще не удалось похоронить на родине, и страх, что это может никогда не произойти. "Я была там 53 дня, – поделилась она. – Террористы отняли у меня все. Мою волю, мою свободу. контроль над тем, что я делаю и что не делаю, когда я говорю, когда пью, когда встаю. Представьте, каково это – сидеть на земле в темноте, когда раз в день тебе бросают еду, твое тело непрерывно дрожит, ты смотришь в потолок и моешься из бутылки с водой. Нельзя оставлять в руках ХАМАСа ни единого заложника. Частичная сделка – это поражение, которое оставит наше общество навечно с кровоточащей раной, которое сожрет нас изнутри".