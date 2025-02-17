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Израиль

ВВС ЦАХАЛа осуществили предупредительный огонь в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 февраля 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 18:29
ВВС ЦАХАЛа осуществили предупредительный огонь в секторе Газы
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по подозрительным транспортным средствам, которые двигались на север из центра сектора Газы по маршруту, который не был разрешен для перемещения автомобилей. Подчеркивается, что были атакованы транспортные средства, не прошедшие необходимую проверку, что противоречит условиям прекращения огня.

"Армия обороны Израиля вновь призывает жителей Газы подчиняться указаниям ЦАХАЛа, не приближаться к военнослужащим, размещенным в этом районе, и проходить через согласованные контрольно-пропускные пункты", – сказано в официальном сообщении.

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