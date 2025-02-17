ВВС ЦАХАЛа осуществили предупредительный огонь в секторе Газы

ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по подозрительным транспортным средствам, которые двигались на север из центра сектора Газы по маршруту, который не был разрешен для перемещения автомобилей. Подчеркивается, что были атакованы транспортные средства, не прошедшие необходимую проверку, что противоречит условиям прекращения огня.

"Армия обороны Израиля вновь призывает жителей Газы подчиняться указаниям ЦАХАЛа, не приближаться к военнослужащим, размещенным в этом районе, и проходить через согласованные контрольно-пропускные пункты", – сказано в официальном сообщении.