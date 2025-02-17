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Израиль

Кнессет отклонил вотумы недоверия правительству, поданные оппозиционными фракциями

Кнессет
Оппозиция
время публикации: 17 февраля 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 18:09
Кнессет отклонил вотумы недоверия правительству, поданные оппозиционными фракциями
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 17 февраля, на пленарном заседании Кнессета были отклонены вотумы недоверия, поданные оппозиционными фракциями, поскольку ни одно из предложений не получило необходимого большинства.

"Еш Атид" подала вотум недоверия правительству в связи с препятствованием созданию государственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, тогда как израильские заложники уже 500 дней томятся в плену. За вотум недоверия проголосовали 40 депутатов, выступавших против не было.

"Махане Мамлахти" и "Наш дом Израиль" подали вотум недоверия правительству в связи с затягиванием с принятием закона о призыве ультрарелигиозных молодых людей в армию. Предложение поддержали 36 депутатов.

ХАДАШ-ТААЛ и РААМ подали вотум недоверия в связи со "срывом сделки по заложникам и соглашения о прекращении огня из-за поддержки правительством заявлений Дональда Трампа". Вотум недоверия от арабских партий поддержали 27 депутатов.

Израиль
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