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Израиль

ДТП с участием автобуса возле мошава Хагор, 12 пострадавших доставлены в больницу

ДТП
время публикации: 17 февраля 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 21:03
ДТП с участием автобуса возле мошава Хагор, 12 пострадавших доставлены в больницу
Yonatan Sindel/Flash90

На шоссе 444, недалеко от мошава Хагор, произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. В результате этой аварии пострадали не менее 12 человек.

Пострадавших доставили в больницу "Меир". По словам парамедиков, все пострадавшие получили легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что на 367-м шоссе в районе перекрестка Гуш-Эцион в результате резкого торможения автобуса травмы получили несколько пассажиров. Семь человек доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем" с легкими травмами, еще нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.

Израиль
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