Саар: "У Израиля не было более надежного союзника, чем госсекретарь Марко Рубио"

В понедельник, 17 февраля, на заседании фракции "Ямин Мамлахти" лидер партии, министр иностранных дел Гидеон Саар заявил: "Мы укрепляем наши международные связи и международный статус Израиля. На следующей неделе я отправляюсь в Брюссель, где ожидается серия важных встреч".

"Я слышал, что против меня подана смешная жалоба теми, кто поддерживает похищение израильских граждан. Я убежден, что визит будет успешным и безопасным", – добавил он.

"Сегодня завершился весьма успешный визит госсекретаря США Марко Рубио. У Израиля не было лучшего друга в Белом доме и не было более надежного союзника, чем госсекретарь Марко Рубио", – сказал Саар.

Министр отказался отвечать на вопрос, как проголосует по второму этапу сделки. "Переговоры еще не начались и в данном случае переговоры будут особенно сложными. ХАМАС может и готов отказаться от права убирать улицы в Газе, но не готов отказаться от военного потенциала. Они не скрывают своих намерений совершить еще одно "7 октября", и этого нельзя допустить. Если удастся добиться целей дипломатическим путем – прекрасно. Если нет, нам придется вернуться к военным действиям", – заявил Гидеон Саар.