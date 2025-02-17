x
17 февраля 2025
|
последняя новость: 09:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 февраля 2025
|
17 февраля 2025
|
последняя новость: 09:46
17 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Завтра ЦАХАЛ должен выйти из Ливана, завершается режим прекращения огня

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 17 февраля 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 09:48
Завтра ЦАХАЛ должен выйти из Ливана, завершается режим прекращения огня
Пресс-служба ЦАХАЛа

18 февраля, по соглашению с Ливаном, ЦАХАЛ должен вывести свои силы с ливанской территории. Накануне были активизированы действия ЦАХАЛа в Ливане.

Как сообщалось ранее, 16 февраля ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" в деревнях Аль-Базалия и Харбата на востоке Ливана.

Утром 17 февраля продолжаются действия сил ЦАХАЛа на юге Ливана.

18 февраля формально завершается период режима прекращения огня в Ливане.

Командование ЦАХАЛа неоднократно обвиняло "Хизбаллу" в несоблюдении условий перемирия. Ливанская сторона, в свою очередь, обвиняла ЦАХАЛ в продолжении боевых действий, несмотря на достижение соглашения о прекращении огня.

Израильский журналист Амит Сегаль пишет, что после вступления в силу режима прекращения огня в Ливане (27 ноября 2024 года) фиксировались не менее четырех случаев проникновения БПЛА "Хизбаллы" в воздушное пространство Израиля, хотя ЦАХАЛ уведомлял только об одном таком инциденте. Следует отметить, что БПЛА ЦАХАЛа постоянно находились в течение этого периода в воздушном пространстве Ливана, неоднократно для нанесения авиаударов по целям в Ливане задействовались самолеты израильских ВВС.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2025

500-й день войны, 30-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2025

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по военным объектам "Хизбаллы" в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2025

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в долине Бекаа в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

ЦАХАЛ подтвердил точечную ликвидацию оператора БПЛА "Хизбаллы" на юге Ливана