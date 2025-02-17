Завтра ЦАХАЛ должен выйти из Ливана, завершается режим прекращения огня

18 февраля, по соглашению с Ливаном, ЦАХАЛ должен вывести свои силы с ливанской территории. Накануне были активизированы действия ЦАХАЛа в Ливане.

Как сообщалось ранее, 16 февраля ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" в деревнях Аль-Базалия и Харбата на востоке Ливана.

Утром 17 февраля продолжаются действия сил ЦАХАЛа на юге Ливана.

18 февраля формально завершается период режима прекращения огня в Ливане.

Командование ЦАХАЛа неоднократно обвиняло "Хизбаллу" в несоблюдении условий перемирия. Ливанская сторона, в свою очередь, обвиняла ЦАХАЛ в продолжении боевых действий, несмотря на достижение соглашения о прекращении огня.

Израильский журналист Амит Сегаль пишет, что после вступления в силу режима прекращения огня в Ливане (27 ноября 2024 года) фиксировались не менее четырех случаев проникновения БПЛА "Хизбаллы" в воздушное пространство Израиля, хотя ЦАХАЛ уведомлял только об одном таком инциденте. Следует отметить, что БПЛА ЦАХАЛа постоянно находились в течение этого периода в воздушном пространстве Ливана, неоднократно для нанесения авиаударов по целям в Ливане задействовались самолеты израильских ВВС.