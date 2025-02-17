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Израиль

Юная садовая соня получила в больнице при "Сафари" отдельную палату

Животные
время публикации: 17 февраля 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 12:21
Юная садовая соня получила в больнице при "Сафари" отдельную палату
Кадр из видео "Сафари"

Руководитель службы спасения животных "Хайбуланс" Лени доставила из Хайфы в больницу для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" юную садовую соню – древесного грызуна весом всего 10,7 грамма.

Соня была найдена на земле возле дубовых деревьев в районе Кармиэли. Садовые сони, как и другие представители соневых, обитают на деревьях, но иногда спускаются с них в поисках пропитания.

Соня поступила в больницу в состоянии сильного обезвоживания, поэтому терапия началась с вливания жидкости. Обследовать сонь очень непросто: трудно найти вену для забора крови у животного длиной всего 6,5 см (не считая хвоста).

Немного оправившись от обезвоживания, соня съела немного яблока. Крошечная пациентка была госпитализирована в тихой, отапливаемой и изолированной палате с укрытием. После выздоровления соня вернется в природу.

Израиль
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