Молодая пара задержана за жестокое ограбление 62-летней женщины в Хайфе

Сотрудники хайфской полиции задержали двоих молодых людей – 20-летнего жителя Иблина и 22-летнюю жительницу Хайфы – которых подозревают в нападении на 62-летнюю женщину на автобусной остановке в Хайфе и в жестоком ее ограблении. Преступление было совершено в конце минувшей недели.

62-летняя жительницы Хайфы стояла на автобусной остановке в районе Адар. К ней подошли двое молодых людей, парень и девушка, и попытались вырвать сумку. Когда женщина попыталась сопротивляться, они избили ее, причинив ей травмы. Отняв сумку у жертвы, подозреваемые скрылись на парковке близлежащего отеля, где они спрятали сумку и поднялись в номер, который сняли днем ранее.

Полиция начала масштабные поиски, в ходе которых была найдена украденная сумка. В ходе следственных действий полиция установила личность подозреваемых, они были арестованы в гостиничном номере. После допроса их поместили под стражу.

Суд удовлетворил просьбу о продлении срока предварительного ареста подозреваемых до 19 февраля.