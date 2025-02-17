Лапид: глава ШАБАКа должен уйти после расследования "Катаргейта" и возвращения заложников

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании фракции 17 февраля заявил: "500 дней прошло с 7 октября. 500 дней, в течение которых Идан, Матан и Омер остаются в аду. Элия, Таль и Алон – раненые, скованные и избиваемые, находятся под землёй. Так больше не может продолжаться. Этому нельзя позволить продолжаться. Нужно перейти ко второму этапу сделки и сократить время ожидания, насколько это возможно. Дойти до конца. До того момента, когда вернётся последний заложник. Кто-то – домой к своим близким, кто-то – для вечного упокоения".

"Вчера у меня был долгий разговор об этом с новым госсекретарём США Марко Рубио. В очередной раз выяснилось, что американская администрация предана делу освобождения заложников больше, чем правительство Израиля", – сказал Лапид.

"Вместо того, чтобы заниматься возвращением похищенных, правительство и кабинет сейчас сосредоточены на попытках уволить главу ШАБАКа. С того момента, как он начал расследовать дело "Катаргейт", они решили от него избавиться. Должно быть ясно: подследственные не могут увольнять своих следователей. Ронен Бар должен покинуть свой пост, но лишь после того как доведёт до конца две ключевые задачи – возвращение заложников и расследование проникновения арабского государства в канцелярию премьер-министра. Ближайшие помощники премьер-министра получили крупные суммы денег. Это уже не просто коррупция и халатность – это серьёзная угроза национальной безопасности. Катар купил себе за деньги влияние в канцелярии Нетаниягу. Если он знал об этом, то он преступник. Если не знал, то он потерял контроль над своей канцелярией в разгар войны и не способен управлять страной", – заявил лидер оппозиции.

"Юридический советник правительства получила от нас два обращения за последнюю неделю. В первом мы призвали её возглавить оперативное и бесстрашное расследование по делу "Катаргейт".

Во втором, отправленном сегодня утром и подписанном Рамом Бен-Бараком, мы призываем её не допустить увольнение главы ШАБАКа Ронена Бара до завершения расследования. Нельзя позволить Нетаниягу назначить на этот пост покорную марионетку, лишь бы замять расследование.

В течение последнего года мы неоднократно говорили: "Такого ещё не было". Но такого действительно ещё не было. Арабское государство заплатило крупные суммы ближайшим советникам премьер-министра во время войны. То же самое государство, которому Нетаниягу поручил передавать миллионы долларов в чемоданах ХАМАСу. То же государство, которое он сделал ключевым игроком в сделке по заложникам. ШАБАК – единственный орган, способный расследовать это. Подследственные не могут уволить главу ШАБАКа, чтобы контролировать ход расследования и повлиять на его результаты. Ронен Бар уже заявил, что берёт на себя ответственность за свою роль в провале 7 октября. После завершения расследования и возвращения заложников он должен будет передать ключи и уйти. Но не раньше", – резюмировал Лапид.