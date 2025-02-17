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Израиль

Голан: "Нетаниягу должен доказать, что он не получал денег от Катара"

Демократим
Яир Голан
время публикации: 17 февраля 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 15:21
Голан: "Нетаниягу должен доказать, что он не получал денег от Катара"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 17 февраля, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "73 заложника удерживаются в Газе, и они там уже 500 дней. 500 дней страданий, пыток и ужаса. И в это самое время взрывается история, скандал в центре которого сотрудники канцелярии Нетаниягу, которые якобы получили деньги от Катара, от страны, укрывавшей и спонсировавшей ХАМАС".

"Вместо того, чтобы потребовать расследования, Нетаниягу покрывает своих приближенных, а значит он покрывает себя. Он должен доказать, что его руки чисты от катарских денег, что он не получал денег от Катара. Это не праздный вопрос и не конспиративное предположение. Он должен доказать, что не этим продиктован его отказ сформировать альтернативу власти в Газе, что не этим продиктована странная форма, в которой ведутся переговоры по сделке", – заявил Голан.

Израиль
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