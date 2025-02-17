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Израиль

В Месилат-Ционе найдена пожилая женщина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения

время публикации: 17 февраля 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 09:57
В Месилат-Ционе найдена пожилая женщина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения
Пресс-служба МАДА

17 февраля в Месилат-Ционе в одной из квартир была найдена женщина примерно 90 лет в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения.

Пострадавшая доставлена в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА).

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.

Израиль
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