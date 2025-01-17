Прокуратура согласилась отложить показания Нетаниягу в суде на неделю
время публикации: 17 января 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 12:13
Адвокаты главы правительства Биньямина Нетаниягу обратились в прокуратуру с просьбой отложить назначенные на воскресенье и далее на следующей неделе показания премьера перед судом в связи со сделкой с ХАМАСом и связанными с ней событиями.
Прокуратура сообщила о своем согласии перенести показания на неделю, глава правительства вновь вернется в суд 27 января.
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