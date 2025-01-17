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Израиль

Прокуратура согласилась отложить показания Нетаниягу в суде на неделю

Суд
Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 17 января 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 12:13
Прокуратура согласилась отложить показания Нетаниягу в суде на неделю
Moti Milrod/POOL

Адвокаты главы правительства Биньямина Нетаниягу обратились в прокуратуру с просьбой отложить назначенные на воскресенье и далее на следующей неделе показания премьера перед судом в связи со сделкой с ХАМАСом и связанными с ней событиями.

Прокуратура сообщила о своем согласии перенести показания на неделю, глава правительства вновь вернется в суд 27 января.

Израиль
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