Прокуратура согласилась отложить показания Нетаниягу в суде на неделю

Адвокаты главы правительства Биньямина Нетаниягу обратились в прокуратуру с просьбой отложить назначенные на воскресенье и далее на следующей неделе показания премьера перед судом в связи со сделкой с ХАМАСом и связанными с ней событиями.

Прокуратура сообщила о своем согласии перенести показания на неделю, глава правительства вновь вернется в суд 27 января.