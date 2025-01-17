Канцелярия Нетаниягу: первые заложники будут освобождены уже в воскресенье

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила, что в случае положительного голосования военно-политического кабинета и правительства, первые заложники будут освобождены уже в воскресенье, 19 января.

В соответствии с заявлением канцелярии премьера, первая партия палестинских заключенных будет освобождена в воскресенье, в 16:00.