Канцелярия Нетаниягу: первые заложники будут освобождены уже в воскресенье
время публикации: 17 января 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 11:51
Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила, что в случае положительного голосования военно-политического кабинета и правительства, первые заложники будут освобождены уже в воскресенье, 19 января.
В соответствии с заявлением канцелярии премьера, первая партия палестинских заключенных будет освобождена в воскресенье, в 16:00.
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