Семьи 33 заложников извещены о том, что их близких освободят на первом этапе сделки
Управление по делам похищенных и пропавших без вести уведомило семьи, чьи близкие должны быть освобождены на первом этапе сделки – живые или мертвые. Речь идет о том же списке, который публиковался ранее, до сих пор неясно, сколько из перечисленных живы.
В представленном списке имена 10 женщин, 10 мужчин в возрасте от 50 до 85 лет, больные заложники, а также маленькие дети, которые, как утверждает ХАМАС, были убиты в результате израильского авиаудара (видимо, речь идет об Ариэле и Кфире Бибас).
1. Роми ГОНЕН, 24 года (из Кфар-Врадим, похищена с фестиваля "Нова")
2. Эмили Теила ДАМАРИ, 28 лет (из Кфар-Азы)
3. Арбель ИЕХУД, 29 лет (из Нир-Оза)
4. Дорон ШТЕЙНБРЕХЕР, 31 год (из Кфар-Азы)
5. Ариэль БИБАС, 5 лет (из Нир-Оза)
6. Кфир БИБАС, 1 год (из Нир-Оза)
7. Шири БИБАС, 33 года (из Нир-Оза)
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1. Лири АЛЬБАГ, 19 лет (из Ярхива, военнослужащая)
2. Карина АРИЕВ, 20 лет (из Иерусалима, военнослужащая)
3. Агам БЕРГЕР, 20 лет (из Холона, военнослужащая)
4. Даниэла ГИЛЬБОА, 20 лет (из Петах-Тиквы, военнослужащая)
5. Наама ЛЕВИ, 20 лет (из Раананы, военнослужащая)
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1. Охад БЕН-АМИ, 56 лет (из Беэри)
2. Гади МОЗЕС, 80 лет (из Нир-Оза)
3. Шмуэль Кит СИГАЛ, 65 лет (из Кфар-Азы)
4. Офер КАЛЬДЕРОН, 54 года (из Нир-Оза)
5. Эли ШАРАБИ, 56 лет (из Беэри)
6. Ицхак ЭЛЬГАРАТ, 69 лет (из Нир-Оза)
7. Шломо МАНЦУР, 86 лет (из Кисуфим)
8. Охад ЯАЛОМИ, 50 лет (из Нир-Оза)
9. Одед ЛИФШИЦ, 84 года ( Нир-Оза)
10. Цахи ИДАН, 52 года (Нахаль-Оза)
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1. Хешам АЛЬ-САИД, 36 лет
2. Ярден БИБАС, 35 лет (из Нир-Оза)
3. Саги ДЕКЕЛЬ-ХЕН, 36 лет (из Нир-Оза)
4. Яир ГОРН, 46 лет (из Нир-Оза)
5. Омер ВЕНКЕРТ, 23 года (из Гедеры, похищен с фестиваля "Нова")
6. Александр ТРУФАНОВ, 28 лет (из Нир-Оза)
7. Элия КОЭН, 27 лет (из Цур-Адасы, похищен с фестиваля "Нова")
8. Ор ЛЕВИ, 34 года (из Гиватаима, похищен с фестиваля "Нова")
9. Авера МЕНГИСТА, 38 лет
10. Таль ШОХАМ, 39 лет (из Маале-Цвии, похищен из Беэри)
11. Омер ШЕМ-ТОВ, 21 год (из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова")