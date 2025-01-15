x
15 января 2025
|
последняя новость: 10:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2025
|
15 января 2025
|
последняя новость: 10:30
15 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Представители "Пелег Иерушалми" перекрыли въезд в призывной пункт в Тель а-Шомере

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 15 января 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 09:54
Представители "Пелег Иерушалми" перекрыли въезд в призывной пункт в Тель а-Шомере
Avshalom Sassoni/Flash90

Несколько десятков представителей ультраортодоксального движения "Пелег Иерушалми" устроили несогласованную с полицией акцию протеста, перекрыв дорогу в призывной пункт "Бакум" в Тель а-Шомере.

Представители полиции сообщили, что несмотря на то, что право на демонстрацию это одно из базовых прав в Государстве Израиль, полиция не допустит нарушения общественного порядка.

Прибывший на место акции представитель полиции объявил демонстрацию незаконной и подчеркнул, что если демонстранты не разойдутся, их удалят с проезжей части принудительно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2025

В Иерусалиме состоялся марш протеста против закона о призыве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 января 2025

Полиция задержала трех жителей Бней-Брака за нападение на офицеров ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 января 2025

4-е шоссе около Бней-Брака перекрыто из-за несогласованной демонстрации харедим
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 декабря 2024

"Умрем, но не призовемся": завершена демонстрация ультраортодоксов в Бней-Браке