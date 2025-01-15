Представители "Пелег Иерушалми" перекрыли въезд в призывной пункт в Тель а-Шомере
время публикации: 15 января 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 09:54
Несколько десятков представителей ультраортодоксального движения "Пелег Иерушалми" устроили несогласованную с полицией акцию протеста, перекрыв дорогу в призывной пункт "Бакум" в Тель а-Шомере.
Представители полиции сообщили, что несмотря на то, что право на демонстрацию это одно из базовых прав в Государстве Израиль, полиция не допустит нарушения общественного порядка.
Прибывший на место акции представитель полиции объявил демонстрацию незаконной и подчеркнул, что если демонстранты не разойдутся, их удалят с проезжей части принудительно.
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