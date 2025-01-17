Началось заседание правительства, на котором будет обсуждаться вопрос о сделке
время публикации: 17 января 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 18:47
Примерно с трехчасовым опозданием началось заседание правительства, на котором будет обсуждаться вопрос о сделке по освобождению заложников.
Несколькими часами ранее военно-политический кабинет рекомендовала правительству утвердить предложенный план.
Президент Ицхак Герцог выразил одобрение действий военно-политического кабинета, принявшего решение рекомендовать правительству утвердить план сделки.
"Я приветствую решение кабинета министров и ожидаю, что правительство сделает это в ближайшее время", – сказал президент Израиля.