Примерно с трехчасовым опозданием началось заседание правительства, на котором будет обсуждаться вопрос о сделке по освобождению заложников.

Несколькими часами ранее военно-политический кабинет рекомендовала правительству утвердить предложенный план.

Президент Ицхак Герцог выразил одобрение действий военно-политического кабинета, принявшего решение рекомендовать правительству утвердить план сделки.

"Я приветствую решение кабинета министров и ожидаю, что правительство сделает это в ближайшее время", – сказал президент Израиля.