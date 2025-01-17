Ицхак Герцог поддержал решение военно-политического кабинета о сделке

Президент Ицхак Герцог выразил одобрение действий военно-политического кабинета, принявшего решение рекомендовать правительству утвердить план сделки.

"Я приветствую решение кабинета министров и ожидаю, что правительство сделает это в ближайшее время", – сказал президент Израиля.

Глава ШАБАКа Ронен Бар заявил на заседании военно-политического кабинета, что "важно одобрить сделку как можно скорее, не откладывая на завтра".

Ультраортодоксальные министры также высказались в поддержку соглашения об освобождении похищенных. Среди них министр строительства Ицхак Гольдкнопф ("Агудат Исраэль"), министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС), министр просвещения Хаим Битон (ШАС).