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Израиль

Бен-Гвир с трибуны Кнессета назвал парламентариев Ахмада Тиби и Аймана Удэ "террористами"

время публикации: 17 июля 2024 г., 23:15 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 23:15
Итамар Бен-Гвир и Ахмад Тиби
Chaim Goldberg/Flash90

На заседании Кнессета во время обсуждения необходимости создания парламентской комиссии для расследования событий 2017 года в бедуинском поселке Умм аль-Хиран произошел скандал.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, поднявшись к микрофону, назвал "террористами" депутатов от арабских партий Ахмада Тиби и Аймана Удэ. Возмущенные арабские депутаты бросились к трибуне, им наперерез бросился депутат Кнессета от "Ликуда" Ханох Мильвидский.

14-й телеканал и новостная служба "Кан" передают, что охранники Кнессета не допустили возникновения потасовки между народными избранники.

Вице-спикер Кнессета сделал замечание Бен-Гвиру, но тот ответил: "А они осудили убийство солдат или похищение израильтян и терроризм?".

14-й телеканал передал, что после этих слов Бен-Гвира не попросили покинуть трибуну, он смог продолжить свое выступление.

Израиль
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