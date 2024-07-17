Бен-Гвир с трибуны Кнессета назвал парламентариев Ахмада Тиби и Аймана Удэ "террористами"

На заседании Кнессета во время обсуждения необходимости создания парламентской комиссии для расследования событий 2017 года в бедуинском поселке Умм аль-Хиран произошел скандал.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, поднявшись к микрофону, назвал "террористами" депутатов от арабских партий Ахмада Тиби и Аймана Удэ. Возмущенные арабские депутаты бросились к трибуне, им наперерез бросился депутат Кнессета от "Ликуда" Ханох Мильвидский.

14-й телеканал и новостная служба "Кан" передают, что охранники Кнессета не допустили возникновения потасовки между народными избранники.

Вице-спикер Кнессета сделал замечание Бен-Гвиру, но тот ответил: "А они осудили убийство солдат или похищение израильтян и терроризм?".

14-й телеканал передал, что после этих слов Бен-Гвира не попросили покинуть трибуну, он смог продолжить свое выступление.